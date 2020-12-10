شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يفتتح اليوم منافذ لطرح السلع الغذائية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس بعض المشروعات التموينية التابعة للوزارة بمحافظة الإسكندرية، كما سيقوم الوزير بتفقد عدد من المنافذ السلعية ومجمعات الاستهلاكية.

وكان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد كشف أن مخزون السلع الأساسية يكفى احتياجات المواطنين لعدده أشهر، ويتم ضخ السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة أول بأول وبيعها بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار نفس المنتجات البديلة فى الأسواق الأخرى.

وأكد التقرير أن مخزون الأرز يكفى احتياجات المواطنين لمدة تتجاوز 6 أشهر ورصيد السكر 7 أشهر، كما أن مخزون الزيت يكفى احتياجات السوق لما يقرب 5 أشهر، بجانب أيضا التعاقد على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن تكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة.