شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء عملية جراحية في عين أسد بحديقة الحيوان بالجيزة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، تفاصيل إجراء عملية جراحية ناجحة في عين أسد بحديقة الحيوان في الجيزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة صدى البلد أن العملية الجراحية تمت بواسطة نخبة من الجراحين وعلى أعلى مستوى طبي.

وأضاف أن هناك فريقًا طبيًا على أعلى مستوى بالحديقة من كليات الطب البيطري وتم استعمال أحدث الأجهزة في طب العيون بجامعة عين شمس خلال إجراء العملية.

ولفت إلى أنه تم تخدير الأسد عن بعد من خلال حقنة في الفخذ واستغرق نصف ساعة حتى يهدأ ومن ثم تم وضعه على سرير العمليات، مؤكدا أن العملية استغرقت نحو ساعتين ثم مكث ما يقرب من 3 ساعات تحت تأثير البينج، ولا زالت المتابعة المستمرة ويحصل على حقنة كل أسبوعين.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن البصر عاد للأسد مجددا بعدما كان يعتمد على السمع في تحركاته، لافتا إلى أن الأسد حيوان ليلي ينشط في أوقات الليل وينام معظم وقته.

واختتم رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن العملية لم تتكلف شيئا لأنها كانت تطوعوية من الأطباء حتى الأجهزة كانت مجانا.