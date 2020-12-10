شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على زيادة بدل المعلمين بعد تعديلات قانون التعليم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمنت تعديلات أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، حزمة من التعديلات المالية ذات الأثر الإيجابي وإصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، وكذا إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم فى تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة فى إرساء دعائم منظومة تعليمية.

ووفقا لتعديلات القانون التى نشرتها الجريدة الرسمية فإن بدل المعلم المنصوص عليه فى المادة رقم 89 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمادة 93 مكرر 18 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن الأزهر والهيئات التى يشملها، يزداد ذلك بالفئات المالية الموضحة كالآتى:



زيادة بدل المعلمين



زيادة بدل المعلمين



زيادة بدل المعلمين



زيادة بدل المعلمين