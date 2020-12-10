شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا رجل المستحيل.. دكتور نبيل سلمّ لنا على أحمد خالد توفيق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تكون صلاة الجنازة غدًا الخميس في مسجد طلعت مصطفى بالرحاب.

وكتبت ريهام ابنة الدكتور نبيل فاروق عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، مساء اليوم: "توفي الي رحمة الله تعالى والدي حبيبى الدكتور/ نبيل فاروق رمضان.. إثر أزمة قلبية... نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين".

وأضافت: "صلاة الجنازة غدًا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17 الدفن في مدافن العائلة بالروبيكي (من طريق الإسماعيلية).. نسالكم الحضور والدعاء. نسأل الله أن يؤجرنا في مصيبتنا، لا أصابكم مكروه في عزيز لكم".