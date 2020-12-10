شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية السويدية تسلم جوائز نوبل إلى الفائزين فى الاقتصاد والطب والفلك والكيمياء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعت جائحة كورونا إقامة الاحتفالات والمراسم الرسمية العام الحالي في السويد والنرويج لمنح جائزة نوبل والاكتفاء بتسليم الجوائز إلى أصحابها في بلدانهم.

وكشفت الأكاديمية السويدية اليوم تسليم الجوائز إلى كلا من بول ميلجروم وروبرت ويلسون الفائزين في مجال الاقتصاد، وعالم الفلك راينهارد جينزل، والعالمة الامريكية جينيفر دودنا، التي حصلت على جائزة نوبل في الكيمياء بالشراكة مع الفرنسية إيمانويل شاربنتييه.

وسملت الأكاديمية الملكية السويدية، اليوم جائزتي نوبل للاقتصاد لعام 2020 لكل من بول ميلجروم وروبرت ويلسون، واللذان فازا بهما "من أجل تحسين نظرية المزاد واختراعات تنسيقات المزاد الجديدة".



الفائزين بجائزة نوبل فى الاقتصاد بول ميلجروم وروبرت ويلسون



بول ميلجروم وروبرت ويلسون

ونشرت الأكاديمية السويدية، عبر حسابها بموقع تويتر صورا لهما خلال استلامهم الجائزة وعلقت:" الأصدقاء والجيران والزملاء بول ميلجروم وروبرت ويلسون يحتفلون بجوائزهم الجديدة في العلوم الاقتصادية!حصلوا على ميدالياتهم وشهاداتهم معًا في حفل مشترك أمس في بالو ألتو ، كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية".



عالم الفلك راينهارد جينزل



عالم الفلك راينهارد جينزل

وأضافت الأكاديمية السويدية، أنها سملت عالم الفلك راينهارد جينزل جائزة نوبل، وقالت:" الآن إلى ميونيخ حيث حصل راينهارد جينزل على ميدالية وشهادة جائزة نوبل هذا المساء".



عالمة الكيمياء جينيفر دودنا



عالمة الكيمياء جينيفردودنا

ومنحت الأكاديمية السويدية جائزة نوبل إلى عالمة الكيمياء جينيفر دودنا والتى قالت:" ألقِ نظرة على ميدالية جينيفر دودنا بجائزة نوبل.. تلقت دودنا جائزة نوبل أمس في منزلها بمدينة بيركلي بولاية كاليفورنيا بأمريكا".

يشار إلى أن ديفيد بيزلى المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة أكد أن غدا 10 ديسمبر سيتم توزيع جوائز نوبل للسلام بحضور رئيس وزراء النرويج .

ووفق تقارير إعلامية أعلن القائمون على جائزة نوبل للسلام، أن حفل تسليم الجائزة لعام 2020، والذي كان مقررا إقامته كما هو معتاد في مبنى مجلس مدينة أوسلو في 10 ديسمبر، سيقام هذا العام في شكل مصغر فى جامعة المدينة بسبب جائحة فيروس كورونا.