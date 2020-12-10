إنفوجراف.. "صندوق مصر السيادى" مصلحة المواطن أولا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأسس الصندوق السيادي المصري عام 2018 ،وهو مملوك بالكامل للدولة المصرية لكنه يتمتع باستقلال مالي وإدارى ، ويعمل على جذب وتشجيع الاستثمارات الخاصة جاء في الترتيب الـ 43 عالميا ضمن قائمة معهد صناديق الثروة السيادية العالمية 200 مليار جنيه (13 مليار دولار) قيمة أصول الصندوق كما تعمل مصر لزيادة رأسمال الصندوق إلى تريليون جنيه (63 مليار دولا).



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