شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 35 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية في قرى كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ حملات تحصين للطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام الطب البيطري.

قال محافظ كفر الشيخ إن حملات تحصين الطيور مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً تحصين 34880 طائر ضد الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى تطهير 6 أسواق، و11 رياشة، ومعاينة 7 مزارع، وسحب 81 عينة ما قبل البيع، فضلاً عن استخراج 8 تصاريح نقل طيور، بإجمالي 18000 طائر، موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية، مؤكداً على إستمرار رش وتطهير جميع الإدارات البيطرية، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين‏‏.

من جهته، قال «عبداللاه» إن عمليات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية ومؤسسات الدولة على مستوى المحافظة مستمرة، كما يتم تطهير الأكمنة بشكل يومي ورش السيارات المارة بالأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة، مؤكداً أن المحافظ يتابع بشكل يومي الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفين من التجار، وضبط اللحوم والدواجن غير الصالحة.