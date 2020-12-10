شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على 400 متر «أملاك دولة» غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر برئاسة العميد علاء عبدالجابر، بتنفيذ ازالة تعدي في المهد على أراضي أملاك الدولة بقرية البعيرات بمساحة ٤٠٠ متر عبارة عن سور مبني من الطوب الأحمر والأسمنت.

وقال اللواء عبدالجابر ان الوحدة المحلية لمركز القرنة تقوم لإزالة كافة التعديات على املاك الدولة الأراضى الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين للتعليمات واسترداد حق الدولة والتعامل بحزم في هذه القضية.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم والمتابعة الدورية لاراضى أملاك الدولة والتصدى للتعديات وازالتها أولا بأول.