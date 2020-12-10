شكرا لقرائتكم خبر عن "يوسف" طفل ملعب الشروق: بحب محمد صلاح ونفسى أبقى زيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الطفل يوسف مصطفى، الذي انتشرت صورته وهو يتابع تدريبات الأطفال لكرة القدم، أنه سعيد للغاية لما تم تقديمه له من مساعدة لتحقيق حلمه في ممارسة كرة القدم، موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة لاستقباله له ودعمه.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "أنا بحب محمد صلاح ونفسي أبقى زيه وبشكر كل الناس على دعمهم ليا".
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التقى الطفل يوسف مصطفي الصيفي صاحب الصورة الشهيرة متابع تدريبات فريق خارج أسوار أحد الملاعب الخاصة والمعروف حالياً على صفحات السوشيال ميديا باسم طفل ملعب الشروق .
وقرر وزير الرياضة تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للطفل بوضع برنامج عمل رعاية كاملة للطفل يوسف مصطفى ، ومتابعته باستمرار تعليمياً ورياضياً وصحياً، ومنحه عضوية مجانية دائمة بمركز شباب بدر القريب من محل سكنه، وكذلك تسليمه شنطة ملابس رياضية كاملة، حتى يتمكن من ممارسة الرياضة واللعبة المفضلة له ، وكرة قدم عليها شعار الوزارة .
وذكر الوزير أن ذلك يأتي في إطار تحمل الوزارة لدورها المجتمعي، ورعاية الشباب والموهوبين، وخلق البرامج المتنوعة لرعايتهم وحمايتهم في المجتمع ، ضمن دور الدولة في الاهتمام بكل الطوائف الرياضية .