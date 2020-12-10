البابا تواضروس يستقبل 3 أساقفة ضمن متابعته للأمور الرعوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، اليوم بالمقر البابوي في القاهرة.
كما استقبل قداسة البابا تواضروس، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، اليوم في المقر البابوي بالقاهرة.
واستقبل أيضا قداسة البابا نيافة الأنبا مكسيموس الأسقف العام لكنائس قطاع مدينة السلام والحرفيين، اليوم بالمقر البابوي في القاهرة.
تأتي تلك اللقاءات في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس للأمور الرعوية الخاصة بالخدمة الكنسية في ظل توقف القداسات بسبب أزمة كورونا.
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