شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الرقابة الإدارية»: «سوهاج» تحتل المركز الخامس في مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، واللواء أحمد الجارحي، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والعميد عمرو القندقلي، نائب رئيس الهيئة، الأربعاء، فعاليات ندوة توعوية عن «آليات مكافحة الفساد ٢٠٢٠»، والتي نُظمتها الجامعة بالتعاون مع فرع هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

عقدت الندوة بمركز المؤتمرات الدولي بالحرم الجامعي الجديد، بحضور نواب رئيس الجامعة، والمقدم أحمد طلعت، عضو هيئة الرقابة فرع المحافظة، ولفيف من عمداء الكليات، ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وممثلين عن المجتمع المدني.

وألقى الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، كلمة أستعرض خلالها جهود الجامعة في مكافحة الفساد منذ انطلاق استراتيحية مكافحة الفساد الأولى عام ٢٠١٤، والثانية عام ٢٠١٩، حيث تم تدريب ٥١ من الهيئة التدريسية والعاملين بالجامعة على برنامج مكافحة الفساد والحوكمة، إلى جانب تنظيم ٢٣ دورة تدريبية لعدد ٦٥١ متدرب منهم ٢٢٥ عضو هيئة تدريس، و٤٠٥ معيد ومدرس، إضافة إلى ٣١ عضو وقيادة إدارية عليا، وكذلك فرض رقابة على الأنشطة الطلابية والجوائز المقدمة للطلاب لضمان العدالة والشفافية، واستحداث وحدة للتشريعات القانونية، وتكليف إدارة الشؤون القانونية بالجامعة للقيام بمهامها، وعقد دورات توعية للطلاب من قبل لجنة مكافحة الفساد المالي والإداري، مؤكداً أن إدارة الجامعة ملتزمة بتنفيذ جميع بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، عن طريق إرسال التقارير لهيئة الرقابة الإدارية في المواعيد المحددة، مختتماً حديثه بتوجيه شكر لهيئة الرقابة الإدارية ومشيداً بدورها الرقابي لإعلاء قيم الشفافية والنزاهة من خلال جهاز إداري مشهود له بالكفاءة والفعالية.

ومن جانبه، استعرض اللواء أحمد الجارحي، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة- في كلمته- نبذة مختصرة عن هيئة الرقابة الإدارية ودورها ونطاق اختصاصاتها، وصلاحيات عضو الهيئة وفقا للقانون، ومبادئ عمل الهيئة، مضيفاً بأن الندوة تناولت أربعة محاور رئيسية منها تحقيق الرقابة الوقائية والمانعة، والتوعية بمخاطر الفساد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية من خلال برامج توعية للمواطنين والعاملين بالدولة، والتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد من خلال تبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية المناظرة، واتباع سياسة المبادأة تجاه وقائع الفساد ومرتكبيها، موضحاً أن محافظة سوهاج احتلت المركز الخامس في مكافحة الفساد، مختتما كلمته بتوجيه شكر خاص لرئيس الجامعة وجميع الطلاب على ما بذلوه من جهد لإنجاح فعاليات اليوم.