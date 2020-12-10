شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بشعبة الدواء: لا علاقة بين وفاة 6 أشخاص وحصولهم على لقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود فتوح، عضو شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن ما يعرف بالتجربة الوهمية التي يتم استخدامها مع التجارب السريرية الخاصة بلقاح فيروس كورونا، تكون عبارة أشخاص لم تحصل على اللقاح بالمادة الفعالة الموجودة فيه، ويطلق عليهم "المجموعة الوهمية"، مشيرا إلى أن هناك 4 أشخاص خلال تجارب لقاح فايزر وافتهم المنية، منهم شخص توفى بعد 60 يوم من حصوله على الدواء، وهو أمر ليس منطقى لأن الدواء لا يستمر تأثيره طوال تلك المدة، وهو مستحيل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "هناك حالة أخرى توفيت بتصلب الشرايين ويأتى لكبار السن، وبالفعل الحالة التي توفيت بعد حصولها على المصل كانت كبيرة فى السن، ونسب إصابتها بتصلب الشرايين مرتفعة للغاية، والتقارير تؤكد أن سبب وفاة الحالات الستة ليس حصولهم على اللقاح.