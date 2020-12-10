شكرا لقرائتكم خبر عن زاهى حواس: هناك إصرار على استكمال مشروع المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن المتحف المصرى الكبير أعظم رسالة من مصر إلى لعالم أجمع، مشيرا إلى أن تكلفة المتحف المصري الكبير تصل إلى مليار دولار، كما أن المتحف أعظم مشروع ثقافي في القرن الحادى والعشرين بخصوص الحضارة.

وأضاف حواس، خلال حواره لبرنامج من مصر، تقديم عمرو خليل، والمذاع عبر فضائية سي بي سي، أن استكمال المتحف لمصرى إنجاز للرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أن الرئيس كان لديه إصرار على استكمال المشروع، والعرض المتحفي داخل الصرح عظيم.

وأكمل وزير الآثار الأسبق، أن مشروع المتحف المصري الكبير إشعاع حضارى ليس له مثيل فى العالم.

والمتحف المصرى الكبير، أحد أكبر المتاحف العالمية والأكبر لحضارة واحدة، الذى ينتظر العالم كله افتتاحه، وذلك لما يتضمنه من القطع الأثرية التى يتجاوز عددها 50 ألف قطعة أثرية.

وتشمل مقتنيات الملك توت عنخ آمون، التى تعرض لأول مرة فى التاريخ أمام الجمهور بشكل كامل، فالمشروع محط اهتمام الحكومة المصرية التى تزيل أى معوقات قد تؤثر على اكتماله، وسيرى العالم وقت افتتاحه أشياء لا يجدها إلا فى هذا الصرح الثقافى الكبير.