شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تسجيل 3.7 مليون مواطن فى التأمين الصحى الشامل بالمرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور فريد محرم المستشار الاقتصادى لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه تم تسجيل 3.7 مليون مواطن في التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، مشيرا إلى أن التأمين الصحى في طريقه لدخول محافظة الأقصر، وقريبا دخول محافظة الأقصر بالكامل فى منظومة التأمين الصحى الشامل ثم المحافظة الثالثة الإسماعيلية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أنه تم اتخاذ أربعة إجراءات لمواجهة جائحة كورونا، أولهم تم فتح خط اتصالات ساخن لمواطني بورسعيد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الاتصال بغرفة العمليات، حيث تم تلقى 4445 مكالمة منذ يونيو إلى الآن.

وأشار المستشار الاقتصادى لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أنه تم تخصيص 84 سرير داخلى و39 سرير عناية مركزة لاستقبال حالات كورونا ببورسعيد.