شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركزية حديقة الحيوان: الحيوانات خالية من آى أعراض لكورونا وهناك إقبال للزوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد رجائى رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن هناك أخبارا منتشرة عن إصابة 4 أسود فى إسبانيا بفيروس كورونا المستجد، مضيفا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن ما يحدث يعتبر تحورا فى مواصفات فيروس كورونا، مضيفا إلى أن هناك فحصا بشكل يومى للحيوانات، مؤكدًا أن أى مرض يكون له أعراض ونؤكد أن حيوانات الجيزة آمنة.

وأشار إلى أن الحالات المسجلة بالإصابات بكورونا فى أمريكا وإسبانيا بالعائلة القططية فقط، مشيرا أنه إذا لزم الأمر لعمل تحليل " بي سي ار" لـ حيوانات الجيزة سيتم عملها.

وأكد أن الأجهزة متوفرة لفحص الحيوانات، وهناك اهتمام كبير بالحيوانات، مؤكدأ إنه لأول مرة تم إجراء عملية فى عين أحد الأسود على أعلى مستوي طبي، وهناك اقبالا كبيرا من المواطنين على الحديقة.

وكشف أن جميع العاملين فى حديقة الحيوان بصحة جيدة، وهناك إجراءات احترازية تتم من المواطنين المتواجدين فى الحديقة.

وتابع أنه يتم تطهير ورش الحديقة يوميًا للوقاية من فيروس كورونا.