شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تؤجل جلسات حلف اليمين القانونية بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النقابة العامة للمحامين، تأجيل موعد عقد جلسات حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد خريجي كليات الحقوق بالجامعات المصرية، التي كان من المقرر عقدها في شهر ديسمبر الجارى، وذلك بناء على توصيات من وزارة الصحة المصرية نتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الموجة الثانية من انتشاره، التي لا تسمح بأي تجمعات، حرصًا على سلامة وصحة شباب المحامين.

وأكد حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، أنه سيتم تحديد موعد آخر لجلسات حلف اليمين في أقرب وقت ممكن عندنا تسمح الظروف بذلك.

يذكر أن النقابة العامة للمحامين قد أعلنت عن اعتزامها عقده ثلاث جلسات حلف يمين للمحامين الجدد في أيام 16 و20 و23 ديسمبر الجارى بقاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر.