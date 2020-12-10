شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة الراحل نبيل فاروق: والدى توفى إثر أزمة قلبية ولم يعانى من أى أمراض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت ريهام نبيل فاروق، ابنة الكاتب والروائى الراحل نبيل فاروق، أن والدها لم يعانى من أى أمراض عادية أو مزمنة قبل وفاته، وإنما عانى من أزمة قلبية مفاجأة لم يتحملها ووافته المنية بعدها مباشرة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار: "لم يتم تحديد موعد ومكان العزاء، والجنازة ستكون فى مسجد طلعت مصطفى فى الرحاب".
وتوفى الدكتور نبيل فاروق إثر أزمة قلبية، اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تكون صلاة الجنازة غدا الخميس في مسجد طلعت مصطفى بالرحاب.
وكتبت ريهام ابنة الدكتور نبيل فاروق عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، اليوم: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبى الدكتور/ نبيل فاروق رمضان.. إثر أزمة قلبية..نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين".
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