شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: لم نرصد أى مخالفات داخل المساجد فى تطبيق إجراءات الحماية من كوورنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن لجان الوزارة لم ترصد أي مخالفات داخل المساجد بشأن مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالنسبة لفيروس كوورنا، مشيراً إلى أن الوزارة تؤكد على ضروة الالتزام بجميع الإجراءات لمواجهة الوباء.

وأضاف طايع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، أن الوزارة لم نستقبل أي شكاوي شأن مخالفات الإجراءات داخل مساجد الجمهورية، كما أن هناك حالات المراقبة تتم بشكل دوري على جميع المساجد بكافة أنحاء الدولة.

وأشار رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، الى أن وزارة تواصل حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، وإسهامًا منها في الحد من انتشار فيروس كورونا وحماية المساجد ، والحفاظ على النفس البشرية.