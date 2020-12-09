شكرا لقرائتكم خبر عن «هنجملها» تستكمل أعمالها بزراعة شتلات ليمون بمدخل دير الأنبا هدرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استكملت مبادرة (هنجملها.. اتحضر الاخضر)، فعاليات أنشطة المبادرة ومتابعة الشتلات التي تم زراعتها بمشتل جامعة اسوان. وتوجه فريق المبادرة إلى مقر دير الانبا هدرا في غرب اسوان وتسليم عدد من شتلات الليمون وزراعتها بمدخل الدير في حضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة اسوان ولفيف من الحضور والمسؤولين بالدير والجامعة وممثلى جهاز شؤون البيئة باسوان. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

كانت هذه تفاصيل خبر «هنجملها» تستكمل أعمالها بزراعة شتلات ليمون بمدخل دير الأنبا هدرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.