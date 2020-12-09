شكرا لقرائتكم خبر عن مصر احتفت بأسرع قطار من القاهرة للإسكندرية «عام 34»: «قطع المسافة في ساعتين» (وثيقة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وثيقة لأطلس السكة الحديد ترجع إلى عام 1934 عن احتفاء مصر بالقطار السريع «القاهرة – الإسكندرية»، بعدما قطع المسافة بين المحافظتين في ساعتين فقط.

وأوضحت الوثيقة التي حصلت عليها «المصري اليوم» أن «جرار القاطرة كان يعمل بالبخار، وليس بالديزل كما يتم حاليًا، والإشارات ميكانيكية، وليست إلكترونية.

وأظهرت الوثيقة أنه تم كتابة أسفل الصورة عبارة «القطار الذي قطع المسافة من سيدى جابر إلى القاهرة في ساعتين يوم ١٢ مايو عام ١٩٣٤».

الجدير بالذكر أن «قطار VIP» بعد 76 عامًا من تاريخ الوثيقة يقطع المسافة من القاهرة إلى الإسكندرية في ساعتين و35 دقيقة.