شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الرقابة الإدارية»: لدينا استراتيجية وطنية لمواجهة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء صلاح نبيل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن مصطلح الفساد له تعريفات كثيرة، أشملها استغلال السلطة العمومية لتحقيق مكاسب خاصة مثل الرشوة والاختلاس، موضحًا أن الفساد نوعان: فساد الموظف الصغير الذى يتمثل فى الإكراميات؛ وهو الأكثر احتكاكًا بالمواطنين بشكل يومى، والنوع الآخر هو السبب الأكبر فى المشكلة داخل الدولة وهو فساد الموظف الكبير من أصحاب الوظائف العليا.

وأوضح «نبيل»، خلال ندوة «التوعية المؤسسية بمخاطر الفساد» التى نظمتها جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، بالتزامن مع اليوم العالمى لمكافحة الفساد، أن الفساد يؤثر على جوانب عديدة فى الدولة، مثل الفساد الاقتصادى، واحتكار إنتاج بعض السلع والخدمات، والتهرب الضريبى، كما أشار إلى الفساد الاجتماعى المتمثل فى أوجه عديدة، من بينها الأثر السلبى الذى يعود على الأفراد من البطالة والتفكك الأسرى وتعاطى المخدرات، إلى جانب الأثر النفسى مثل نقص الولاء والشعور بالإحباط بين المواطنين، بالإضافة إلى الفساد القانونى الذى يتمثل فى غسل الأموال، وهو ما يعد الجزء الأكبر من الآثار السلبية للفساد.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى وضع برامج وآليات تدفع المجتمع إلى المضى فى اتجاه واحد، وهو مكافحة الفساد، مؤكدًا «أن الدولة بمفردها لا تستطيع أن تكافح جميع أوجه الفساد، فلابد من تعاون جميع مؤسسات وأفراد المجتمع».

وأضاف «نبيل» أن الاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد فى مصر بدأت 2014 من خلال إنشاء لجنة منوط بها تنفيذ السياسات الخاصة باستراتيجية مكافحة الفساد، وانطلقت المرحلة الثانية عام 2018 فى المنتدى الإفريقى بشرم الشيخ، مشيرًا إلى أنه تم العمل فى بيئة تشريعية لمكافحة الفساد، ومن بينها قوانين الخدمة المدنية للعاملين والاستثمار، ومكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى أنه تم تعديل بعض القوانين، من بينها قانون العقوبات والرشوة للموظف العامل الأجنبى وموظف الدولة، وجرائم النقد الأجنبى، مؤكدًا أن الرقابة تلتزم بمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية لتحسين أداء الوظيفة العامة. وأكد أن رفع درجة الوعى المجتمعى يعد من أهم إجراءات الوقاية من الفساد، وذلك من خلال العديد من الإجراءات، منها تنفيذ مبادرات طلابية للتوعية بالفساد داخل الجامعات، وإعداد حملات إعلامية بالقنوات التليفزيونية لرفع درجة وعى الجمهور، وعقد العديد من الدورات التدريبية فى مجال النزاهة والشفافية.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن دور هيئة الرقابة الإدارية فى منع الفساد يتم من خلال تحرى أسباب القصور فى العمل، ومتابعة القوانين واللوائح لتحقيق الغرض منها، بالإضافة إلى دورها فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالمشاركة مع جميع جهات ومؤسسات الدولة، من خلال نشر قيم النزاهة واستخدام التكنولوجيا وربط شبكات المعلومات من خلال الهيئة والتحرى عن المتقدمين لمناصب وظيفية عليا.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن أدوار الرقابة الإدارية أصبحت متعددة، من بينها تعقب الفساد ومنع حدوثه، ووضع أنظمة للحد منه، مؤكدًا أن أى استراتيجيات لا يمكن نجاحها على أرض الواقع دون مكافحة حقيقية للفساد، موضحًا أن الكون مبنىّ على ازدواجية الخير والشر. وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الدولة المصرية تشهد عملية تحديث كبرى فى مختلف المجالات، وتحقيق التنمية الشاملة فى جميع القطاعات والملفات.