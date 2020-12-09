شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في جزر القُمر يبحث سبل التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر غير المقيم لدى جمهورية جزر القمر المتحدة، بالسفيرة فاطمة على بازي، المدير العام للهيئة الوطنية القُمرية للتعاون الدولي، حيث تم خلال المقابلة بحث سُبل تعزيز التعاون بين البلديّن وخاصة في مجال التدريب الفني وبناء القدرات، وأوجه الدعم الذي يمكن أن تقدمه مصر لجزر القمر، وبما يعزز جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار أبوالوفا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة كافة جوانب التعاون بين مصر وجزر القُمر، لا سيما التعاون الفني بين الدولتيّن، موضحاً أن مصر تُقدم العديد من الدورات التدريبية سنوياً للكوادر القُمرية في العديد من المجالات. كما أكد السفير على دعم مصر للجهود التي تبذلها جزر القُمر لتحقيق التنمية في البلاد لخدمة مصالح الشعب القُمري الشقيق.

من جانبها، وجهت المسؤولة القُمرية الشكر لمصر على ما تقدمه من دعم ومساعدات لبلادها في مختلف القطاعات، خاصة عبر برامج بناء قدرات الكوادر القُمرية في مختلف المجالات، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تنمية الموارد البشرية القُمرية. كما أكدت أهمية تعزيز كافة أطر التعاون بين البلديّن، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.