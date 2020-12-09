شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة النفسية تبدأ المرحلة الثانية لحملة الإقلاع عن التدخين بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بدء المرحلة الثانية والأسبوع الرابع من حملة الإقلاع عن التدخين التي تنظمها الأمانة من خلال العيادات المتنقلة بالتعاون مع شركة فايزر للمستحضرات الطبية وكل من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، مدير الأمانة العامة لمستشفيات الصحة النفسية بوزارة الصحة، في بيان، الأربعاء، إن الحملة تستهدف في هذه المرحلة طلاب المدينة الجامعية وكليات التجارة والآثار بجامعة القاهرة ومن المخطط أن تقدم خدماتها في كلية الألسن بجامعة عين شمس وذلك من خلال تقديم التوعية بأضرار التدخين وتقديم الدعم والمساعدة والمشورة للمدخنين الراغبين في الإقلاع وذلك تحت إشراف ادارة علاج الإدمان وبمشاركة فرق علاجية من مستشفيات مصر الجديدة والعباسية للصحة النفسية، وكذلك منظمة الاتحاد الدولي لطلبة الطب (IFMSA).

وقدمت الحملة التي بدأت منذ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٠ في مرحلتها الأولى التوعية والمشورة بالإضافة للجلسات التحفيزية للراغبين في الإقلاع داخل الحرم الجامعي بكليات الآداب والاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وحرم كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس حيث استقبلت عيادات جامعة القاهرة مايزيد عن ٤٦٥ طالبًا ومواطن واستقبلت العيادة المتنقلة بكلية الطب جامعة عين شمس ما يزيد عن ٣٠٠ طالب ومواطن.

وبلغ عدد الجلسات التحفيزية بالمرحلة الأولى مايقرب من ٤٥٠ جلسة تحفيزية من قبل متخصصين في مجال الإقلاع عن التدخين.