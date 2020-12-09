شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة في العريش بين أنصار مرشح «مستقبل وطن» ومنافسه.. وقوات الأمن تتدخل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد شارع أسيوط بحي الفواخرية بالعريش، مشاجرة بين عدد من أنصار مرشح «مستقبل وطن» عزيز مطر، بعد إعلان فوزه في جولة الإعادة، وأنصار ابن عمومته ياسر عرابي، المرشح الخاسر في تلك الجولة.

وبحسب شهود العيان، قام أحد أنصار مرشح عزيز مطر، بالاحتفال بفوز مرشحه أمام منازل عدد من عائلة عرابي، ما أثار حفيظة أنصاره، ووقعت مشاجرة بين أنصار المرشحين.

وأضاف شهود العيان، أنه تمت السيطرة على الموقف بعد تدخل كبار وحكماء العائلتين، فيما قامت قوات الأمن بالانتشار في الشارع لمنع احتكاك الطرفين مرة أخرى.

ويسعى كل طرف من الطرفين في وأد الفتنه على اعتبار أن المرشحين ينتميان لنفس القبيلة، في الوقت الذي تسود فيه حالة من الغضب لدي شباب العائلتين بسبب المشاجرة التي وقعت بينهما.

بدورها تسيطر قوات الشرطة على الموقف بعد إغلاق المقرين الانتخابيين للمرشحين، والذين يقعان على مسافة قريبة من بعضهما، ومنع تواجد الشباب بهما، خوفًا من حدوث مناوشات بينهما.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات بشمال سيناء فوز مرشح مستقبل وطن عزيز مطر على منافسه وابن عمومته ياسر عرابي«كليهما ينتمي لقبيلة الفواخرية» بعد حصوله على عدد اكبر من الأصوات.

وتعد قبيلة الفواخرية، إحدى أكبر القبائل الحضرية بشمال سيناء، وتضم ٣ أفرع أولاد عبدالرحمن وأولاد على وأولاد حمودة، ويعد أبناؤها من أغنى العائلات بشمال سيناء، حيث يعمل معظم أبنائها في المقاولات وفي تجارة السيارات خاصة السيارات النقل، وهي قبيلة ذات تاريخ نيابي وسياسي كبيرين.