شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ الاقتصاد: الكساد الكبير لن يتكرر مرة أخرى مهما حدث من تداعيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على مسعود، استاذ الاقتصاد، إن التعامل مع أزمة فيروس كورونا كان أقل من التعامل مع الأزمة المالية عام 2008، لافتاً إلى أن استجابة الدول الكبرى كانت أقل، وهذا سيؤثر على الاقتصاد العالمي ويجعله يمتد وقت أكثر، خاصة إذا استمرت معالجة الدول الكبرى بالاغلاق.

وأوضح الدكتور على مسعود، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاربعاء، أن الدولة المصرية بدأت تضع سيناريوهات للاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مشيراً إلى أن الكساد الكبير كان بدايته حروب تجارية بين الدول الكبرى، وأنه لن يتكرر مرة أخرى مهما حدث من تداعيات.

وأكد أن الوضع الحالي بمجرد ظهور فيروس كورونا قام صندوق النقد الدولي بتخصيص مساعدات أو قروض ميسرة للتعامل مع تداعيات الأزمة، بالإضافة إلى توفير الخبرة للتعامل مع السياسات المالية للأزمة في إطار قواعد دولية حاكمة للتعامل بين الدول.

وأشار إلى أن الركود هو انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي والإنتاج ومعدلات فرص العمل، حيث أن الأزمة الحالية تعتمد على المعالجة الطبية لها، وهذا يؤثر على العقود المستقبلية.

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