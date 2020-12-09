شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 5 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف عن «الأنيميا والتقزم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، فحص ٥ ملايين و٣٧١ ألفاً و٧١٥ طالباً بمختلف المدارس، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها مطلع نوفمبر الماضى، بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أن المبادرة تستهدف فحص ١٤ مليون طالب فى المرحلة الابتدائية من المصريين وغيرهم المقيمين فى البلاد، وذلك فى ٢٩ ألفاً و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر فى العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع المحافظات.

وأضاف «مجاهد» أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبى للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.‏

وتابع «مجاهد» أنه يتم تحويل الحالات المصابة بأى من هذه الأمراض التى تشملها المبادرة إلى عيادات التأمين الصحى، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب «كارت متابعة» يحتوى على البيانات الخاصة بهم، وذلك لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال ٢٥٠ عيادة تأمين صحى بجميع المحافظات.

وكشف «مجاهد» أن محافظة الدقهلية تصدرت أعلى المحافظات، حيث تم فحص ٦٣٥ ألفاً و٧٩١ طالباً بها، تليها محافظة الشرقية ٦٣٥ ألفاً و٤٦٤ طالباً، ثم محافظة الجيزة ٣٦٥ ألفاً و٢٧ طالباً.