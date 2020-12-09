شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» ترسل وردًا لمصابي قطار المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجّه المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، قيادات الهيئة بمنطقة وسط الدلتا، بزيارة المصابين جراء تصادم قطار 213 بمحطة المنصورة اليوم، والمتواجدين بمستشفى المنصورة الدولي. وحرص رئيس الهيئة على إرسال الورود للمصابين، مع أمنياته لهم جميعًا بالشفاء العاجل. يذكر أنه أثناء تدفيع قطار 213 ركاب المنصورة المطرية من حوش المنصورة إلى رصيف المحطة، اصطدم الجزء الخلفي من العربة الأخيرة بالتصادم الخرساني الموجود بنهاية السكة، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالجزء الأخير من العربة وإصابة 25 من الركاب حيث تم نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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