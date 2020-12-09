شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: جميع شركات الأدوية رابحة منذ أزمة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، إن العلماء أصيبوا بصدمة نتيجة الذي حدث بسبب فيروس كورونا، حيث أنه وقف عاجزا في البداية، إلا أن رد فعل العلم كان سريع.

وأضاف الدكتور عبدالهادي مصباح، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الاربعاء، أن فيروس كورونا أعاد الناس إلى غسل أيديهم من جديد، ومنع التقبيل، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن كل كارثة يكون هناك أشخاص يأكلون من ورائه عيش، كما أن هناك شق سياسي مصاحب دائما لظهور الأوبئة، معقبا: «شركات الأدوية تلعب بشكل كبير لدعم هذه الأمراض ينتج عنه مكسب كبير للشركات».

وأوضح أنه لدينا 26 لقاح لفيروس كورونا في طور التجارب، منوها بأن جميع شركات الأدوية رابحة منذ أزمة فيروس كورونا.