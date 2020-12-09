شكرا لقرائتكم خبر عن 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة القليوبية، الأربعاء، 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وفقاً للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية.

واحتلّ مركز ومدينة بنها أعلى معدل للإصابة، بعد أن وصل عدد المصابين به الأربعاء لـ 34 حالة، بينما سجلت 3 مدن أخرى صفر إصابة هي العبور وشرق شبرا الخيمة وقها، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وحتى اليوم الأربعاء عند 10245 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية اليوم وفقًا للبيانات الرسمية على الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 780 حالة إصابة، والعبور 181 حالة، والقناطر الخيرية 651 حالة، وبنها 2944 حالة، وشرق شبرا الخيمة 1195 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1231 حالة، وشبين القناطر 751 حالة، وطوخ 1182 حالة، ومدينة قها 60 حالة، وكفر شكر 563 حالة إصابة.