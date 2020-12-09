شاب يحرق والدته ونجاة إبراهيم حسن من الموت في نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-حرقها وهرب.. شاب يسكب البنزين على والدته ويشعل النيران في جسدها بالمحلة

ألقى شاب بمدينة المحلة الكبرى، في الغربية، بنزين على والدته، وأشعل النيران في جسدها، ما تسبب في إصابتها بحروق فى مختلف أنحاء جسدها، وجرى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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-كسر بـ(٣) ضلوع.. تفاصيل الحالة الصحية لإبراهيم حسن بعد حادث تصادم الإسكندرية- صور

كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، تفاصيل الحالة الصحية لإبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي، بعد تعرضه لحادث تصادم صباح اليوم الأربعاء.

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-انفجار تنك أكسجين يتسبب في توقف طريق "شبرا- بنها الحر" لمدة ساعة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريقٍ شب في سيارة نقل على الطريق الحر "شبرا– بنها"، في نطاق مدينة بنها محملة بـ"تنك" أكسجين، إثر اشتعال النيران به وانفجاره، وتعطلت الحركة المرورية على الطريق قرابة الساعة لحين الإطفاء، وسحب السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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-بالأسماء.. ٢٥ مصابًا في حادث محطة قطار المنصورة- (محدث)

ارتفع عدد المصابين جراء انفصال عربة القطار المتجه إلى شمال الدقهلية، اليوم الأربعاء، واصطدامها برصيف رقم واحد، إلى 25 شخصًا، بينهم أطفال، دون وقوع وفيات.

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-مصدر أمنى ينفي مزاعم الإخوان عن إضراب أحد نزلاء السجون عن الطعام

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله بإحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن دخول النزيل خالد حمدي - المودع بأحد السجون لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه لاتهامه في إحدى القضايا بالإضراب عن الطعام.

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-التحريات: مسجل خطر ألقى أموالا على مواطني أوسيم.. والمتهم: عايز أبقى مشهور- (صور)

فتحت النيابة العامة تحقيقًا مع عاطل يدعى "خليفة"، ألقى أموال على المواطنين بمنطقة أوسيم، بغرض تحقيق الشهرة بعد واقعة مهندس البترول صبري صدومة الذي ألقى أموالا على المواطنين منذ عدة أيام وسط استياء من أسرته على فعلته.

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-القبض على مرشح خاسر و24 من أنصاره قطعوا الطريق في الدقهلية

ألقت قوات الأمن بالدقهلية، اليوم الأربعاء، القبض على مرشح خاسر، و24 من أنصاره، في انتخابات الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة بلقاس، وذلك بعد اعتراضهم على سقوطه، وقيامهم بقطع طريق جمصه الدولي الساحلي.

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-إصابة 25 شخصًا في حادث تصادم بالوادي الجديد

أصيب 25 شخصًا في حادث تصادم، اليوم الأربعاء، بمنطقة النقب في محافظة الوادي الجديد.

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-متزوجة عرفي وعادت في اليوم التالي.. كواليس تغيب "فتاة أوسيم

كشفت إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء عاصم أبو الخير ملابسات تغيب فتاة بأوسيم.

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-النيابة تأمر بحبس والد "طفلة الهرم" المنتحرة.. وتوجه رسالة بشأن "زواج القاصرات"

أمرت النيابة العام، اليوم الأربعاء، بحبس والد وزوج طفلة متوفاة بحي "الهرم".

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-مد أجل النطق بالحكم على 271 متهمًا بقضية "حسم 2 ولواء الثورة " لـ 23 ديسمبر

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم في القضية رقم 123 لسنة 2018 المعروفة إعلاميًا بـ "حسم /2 ولواء الثورة"، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017، لجلسة 23 ديسمبر الجاري، لاستكمال المداولة.

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-تأجيل محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية لـ 5 يناير

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل ثالث جلسات محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخوانى الإرهابي حسن مالك، والإرهابي الهارب يحيى موسى و45 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، لجلسة 5 يناير، لعدم حضور شهود الإثبات.

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-لحضور المتهمين.. تأجيل محاكمة متهمي "خلية المطرية" لـ2 يناير

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين لا تهماهما بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية، لجلسة 2 يناير المقبل لحضور المتهمين.

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