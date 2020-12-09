الجيزة: إزالة الأرصفة المتعدية على خط التنظيم بترعة الزمر "صور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تواصل جهود حي العمرانية "قطاع العمرانية الشرقية" اليوم الأربعاء، للبدء في إزالة الأرصفة القديمة والمتعدية على خط التنظيم بترعة الزمر من التقائها مع الطريق الدائري حتى شارع عبدالخالق تمهيداً للرصف.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة أعمال التطوير الجارية وضرورة المتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بنطاق الحي.

وأضافت المحافظة، أنه تم استكمال صب القعدة الخرسانية وذلك تمهيدا لتركيب البردورات ورصف شارع ترعة الزمر، كما تم إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع الناصر من ترعة الزمر.

جاء ذلك تحت إشراف ومتابعة وكيل الوزارة محمد نور الدين رئيس حي العمرانية وكافة الإدارات المعنية.​