محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد إتمامه زيارة الدولة للجمهورية الفرنسية. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.