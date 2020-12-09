إشادة ودعوة.. تصريحات جديدة من السيسي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، على تمسك الدولة قيادة وشعبًا بسيادة القانون ورفض كافة صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، وأن الجميع بدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون.
وصرح السفير بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شدد على أن هذا هو المسار الذي انتهجته الدولة كإحدى ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية ومن أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر.
وأشاد الرئيس بمؤسسات الدولة المعنية لما تبذله من جهد متواصل في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؛ داعيًا لبذل مزيد من الجهد لحماية مقدرات الوطن والشعب المصري.
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