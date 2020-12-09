دأب على غرس الانتماء الوطني.. تنسيقية شباب الأحزاب تنعى الكاتب نبيل فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الكاتب الكبير الدكتور نبيل فاروق والذي وافته المنية مساء اليوم. وأعربت التنسيقية عن خالص تعازيها في وفاة الكاتب المصري الكبير والذي دأب طوال سنوات حياته في كافة كتاباته على غرس وتعلية روح الانتماء الوطني في الشباب ومحاربة قوى الظلام المختلفة. وتابعت: "نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

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