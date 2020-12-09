شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المجلس المحلي بفرنسا تكشف رسائل السيسي بصحيفة لوفيجارو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو المجلس المحلي محافظة فرساي الفرنسية، إن الرئيس السيسي خلال حواره مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية وضح النقاط التي ينتقد على أساسها الفرنسيون حقوق الإنسان في مصر، بالإضافة إلى أن فرنسا أصبحت مرفأ للعمليات الارهابية.

وأضافت الدكتورة جيهان جادو، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاربعاء، أن العالم كله ينبذ الإرهاب، مشيرة إلى أن ملف الإرهاب خطير جدا، خاصة أن فرنسا أصبحت تدرك خطورة جماعة الإخوان المحظورة.

وأوضحت أن فرنسا تنكر مخططات الإسلام السياسي، ولابد أن تتضح الصورة ويتم معاقبة الدول الممولة للتنظيمات الإرهابية مثلما أكدها الرئيس السيسي.