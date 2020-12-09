شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يؤكد تمسك الدولة بسيادة القانون ورفض كل ممارسات الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، تمسك الدولة قيادة وشعبا بسيادة القانون ورفض كل صور وممارسات الفساد وترسيخ قيم النزاهة وسياسة الشفافية، وأن الجميع بدون أي استثناء سواء أمام القانون.

كما شدد الرئيس على أن «هذا هو المسار الذي انتهجته الدولة كأحد ركائز الحكم الرشيد منذ بدء مسيرة التنمية ومن أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي مصر».

وأشاد الرئيس بمؤسسات الدولة المعنية لما تبذله من جهد متواصل في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ويدعوهم لبذل مزيد من الجهد لحماية مقدرات الوطن والشعب المصري.