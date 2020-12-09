شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يشهد ختام فعاليات حملة «16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، ختام فعاليات حملة «16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة» التي نظمها فرع المجلس القومي للمرأة بقنا بقاعة المؤتمرات بجامعة جنوب الوادي، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة جنوب الوادي.

وقال محافظ قنا إننا نعمل من أجل تمكين المرأة للحصول على حقوقها والقضاء على كافة أشكال العنف المباشر وغير المباشر ضدها فقد حظيت المرأة بمكانة واهتمام غير مسبوق في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية حيث انها تمثل نصف المجتمع ومسئولة عن تنشئة النصف الآخر مشيرا إلى ان النساء تمتعت بقدر عظيم وتقلدت العديد من المناصب القيادية في الحضارة المصرية القديمة والحديثة .

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي إلى أن الدور الفعال الذي تقوم به وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة يأتي في إطار حرص الجامعة على تغيير طرق التفكير وتطوير العقل المصري والاهتمام بالمرأة في كافة الجوانب وإيجاد بيئة تعليمية آمنة لها ومناهضة كافة أشكال العنف ضدها سواء داخل الجامعة أو خارجها من خلال دعم دور الجامعة في العمل على تشكيل ثقافات الشباب وتعزيز القيم الاجتماعية ورفع درجة الوعي لديهم بحقوق المرأة وقضاياها لخلق جيل جديد متميز واع بقضايا المرأة وداعم لها.