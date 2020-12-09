شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو هشيمة يعتذر عن إقامة عزاء لوالده بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى النائب أحمد أبوهشيمة، عضو مجلس الشيوخ، والده، اللواء حمدي أبوهشيمة، الذي وافته المنية، مساء اليوم، الأربعاء، برسالة مؤثرة.

وكتب أبوهشيمة، عبر حسابه على «انستجرام»: «رحل السند والقدوة.. رحل أبي صاحب القيم والمبادئ والأخلاق الرفيعة.. رحل الرجل الذي تعلمت منه الأصول واحترام الجميع.. شاكر وممتن لكل من واسانا في مصيبتنا وقدم لنا عزاءه».

واضاف: «نظرًا لظروف انتشار جائحة كورونا وحرصا على سلامة كل المحبين سيقتصر العزاء على التلغراف».