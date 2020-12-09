شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مهم من وزير التعليم بخصوص شرائح المحمول الخاصة بـ«أولى ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إن «الشرائح المتاحة لطلاب الصف الأول الثانوي لا يشترط للحصول عليها شراء أي خط آخر، وهي مجانية ويتم دفع 10 جنيهات لتشغيل الشريحة ثم 5 جنيهات شهريا لتجديد الباقة سعة 1000 ميجابايت».
وقال شوقي، على صفحته بـ«فيسبوك»، الأربعاء، إنه «لا توجد اشتراطات أو تكاليف أخرى»، مضيفًا: «تحاول الوزارة إتاحة نفس الخدمة لطلاب السنوات الأخرى وكذلك إتاحة خدمات شركات أخرى لخلق منافسة صحية لمصلحة أبنائنا الطلاب».
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