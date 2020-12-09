شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ ناعيًا نبيل فاروق: «وداعًا أشهر كاتب عربي للرواية البوليسية والخيال العلمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، وفاة الكاتب الروائي نبيل فاروق، الذي توفي اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 64 عامًا.

وكتب تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وداعاً د. نبيل فاروق.. ‏أشهر كاتب عربي فى فن الرواية البوليسيه والخيال العلمي. رحمه الله و غفر له واسكنه فسيح جناته.. جمعتني به صداقه وتناقشنا كثيراً وأهداني روايته الأخيرة التي ولدت فكرتها في جلسة عصف ذهني جمعتني به.. رحمه الله».

وتوفي الدكتور نبيل فاروق، الكاتب الكبير، إثر أزمة قلبية مفاجئة، ويشيع الجثمان غدًا الخميس بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب.

وقالت ريهام فاروق، «توفي إلى رحمة الله تعالى والدي حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان. إثر أزمة قلبية. نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته ويغفر له ويسكنه جنة الخلد منزلة النبيين والشهداء والصالحين».

وأضافت: «صلاة الجنازة غدًا الخميس بإذن الله بعد صلاة الظهر بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17، الدفن في مدافن العائلة بالروبيكي من طريق الإسماعيلية، نسألكم الحضور والدعاء. نسأل الله أن يأجرنا في مصيبتنا، لا أصابكم مكروه في عزيز لكم».