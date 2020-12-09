شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة المجتمعية بـ«طب بنها» تطلق «كل نقطة بتفرق» للحفاظ على مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق قطاع البيئة وخدمة المجتمع بكلية الطب جامعة بنها، برئاسة الدكتورة نيرمين عدلي محمود، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف الدكتور مصطفى القاضي عميد الكلية، الرابطة المجتمعية لخدمة المجتمع، والتي تهدف من خلالها في تقديم خدمات صحية تطوعية لمجتمع محافظة القليوبية، بالتعاون مع شراكات قوية وفاعلة، بمشاركة رموز من نواب مجلسي الشيوخ والبرلمان، والصحافة والإعلام، وعدد من الشخصيات العامة وقيادات المحافظة، إضافة إلى قيادات جامعة بنها وكلية الطب والمستشفيات الجامعية.

وعقدت الرابطة أولى اجتماعاتها، الأربعاء، لتفعيل أنشطتها، برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، و الدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع، بمشاركة متنوعة من مختلف فئات المجتمع الداعمين للرابطة.

وقالت الدكتورة نيرمين عدلي، إن الإجتماع الأول للرابطة، شهد مشاركة واسعة من مختلف القيادات وممثلي الفئات المختلفة الداعمين للرابطة، مؤكدة أنه يهدف لدعم الملف الصحي، مع إطلاق ودعم حملة توعوية للحفاظ على مياة الشرب وتلافي السلوكيات الخاطئة في استخدام الصرف الصحي تحت شعار «كل نقطة بتفرق»، مشيرة إلى أنه تم تبادل الآراء و التوصيات من المشاركين في الرابطة في إطار محاولة تفعيلها على أرض الواقع.

وأعربت «عدلي»، عن سعادتها بتعاون ومشاركة مثل هذه القامات المجتمعية، مؤكدة على أهمية التوصيات التي تم التوصل إليها في إطار الحفاظ على مياه الشرب.

شارك في االإجتماع الأول الرابطة الدكتور محمد جودة، وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب، و الدكتور هشام رشيد، وكيل الكلية للدراسات والبحوث، و الدكتور عبد الرحيم شولح، نائب رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور نصيف الحفناوي، عضو مجلس الشوري، والمهندس مصطفي مجاهد رئيس مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والدكتورة إيمان البيطار، وكيل كلية طب بنها السابق، والدكتور ابراهيم راجح، مدير وحدة الازمات والكوارث بالجامعة، وكلا من الدكتور نبيل شديد، والدكتور محمود عبد الصبور، عميدا الكلية السابقين، والدكتور مدحت رفعت أستاذ الأشعة، والدكتور حسام عبد العظيم، رئيس قسم الأنف والاذن والحنجرة والمدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية السابق، والدكتور حمدي الجزار، رئيس قسم الرمد، والمهندس مصطفي مجاهد رئيس مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والقص إيميل أنور صليب، راعي الكنيسة الانجيلية ببنها، ومصطفى عبدالحميد فرج، الممثل القانوني لمدارس الشبان ببنها، والإعلامي سعيد نجيب، مدير عام التليفزيون المصري.