شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تنعى الدكتور نبيل فاروق صاحب «رجل المستحيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، الكاتب الروائي الدكتور نبيل فارق، الذي غيبه الموت ديسمبر عن عمر يناهز 64 عاما إثر ازمة قلبية.

وقالت الوزيرة إن الراحل يمثل علامة بارزة في الكتابة الروائية البوليسية التى تربت عليها أجيال من ابناء مصر والتى ساهمت في تشكيل وعيهم وفكرهم، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن الراحل من مواليد فبراير 1956، تخرج في كلية الطب واشتهر بالأدب البوليسي والخيال العلمي.

وصدرت له مجموعة كبيرة من القصص اضمن سلشلة روايات مصرية للجيب وقدّم عدة سلاسل قصصية من أشهرها ملف المستقبل، ورجل المستحيل، وكوكتيل 2000. لاقت قصصه نجاحا كبيرا في العالم العربي، خاصة عند الشباب .