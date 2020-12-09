شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الزقازيق يجتمع باللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الطلابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، الأربعاء، قرارًا بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للعام 2021/2020، وذلك برئاسته وعضوية كل الدكتور عبدالرؤوف هاشم، الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور عبدالمنعم نافع، المشرف العام على قطاع شؤون التعليم والطلاب، والدكتور خالد الدرندلي عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور هلال عفيفي عميد كلية التجارة، والدكتور زينب الإسكندراني، الأستاذ بكلية التربية الرياضية للبنات، والدكتور أحمد عناني، منسق عام الأنشطة ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتورة ريهام زايد مستشار اللجنة الاجتماعية والعلمية، وأدهم عزت، مدير الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة، ومحمد سمير، مدير عام رعاية الشباب، وأشرف عامر مدير عام الشؤون القانونية.

ويأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، والتي أقرت لائحة الاتحادات الطلابية .

وشدد رئيس الجامعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بقواعد تطبيق التباعد الاجتماعي، وكذلك تجهيز الصناديق الزجاجية لإجراء عمليات الاقتراع والتعقيم والتطهير الدوري لأماكن التقديم والتصويت بالانتخابات، وكذا تجهيز الأماكن المهيئة ذات التهوية الجيدة لإجراء عمليات التقدم للترشح والتصويت، فضلا عن منع الدخول للطالب في أي مرحلة من مراحل الانتخابات دون ارتداء كمامة.

وأوصت اللجنة بتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، استعدادا لانتخابات الاتحادات الطلابية مع تطبيق كافة درجات الشفافية خلال مراحل الانتخابات المختلفة، مع تيسير كافة متطلبات العملية الانتخابية من مواد تعقيم ومطهرات وكمامات، بالإضافة إلى تأكيد اللجنة العليا على الالتزام بجداول المواعيد المعلنة من قبل وزارة التعليم العالي .