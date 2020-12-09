الرقابة الإدارية تذيع فيلم "طاقة أمل" عن جهود الدولة فى التنمية.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت هيئة الرقابة الإدارية اليوم، الأربعاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيلم بعنوان طاقة أمل عن جهود الدولة فى التنمية.

يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء حسن الشافعى تختص بالعديد من الاختصاصات، ويعد الكشف عن جرائم الرشوة، وانتحال الصفة، أحد أهم اختصاصات الرقابة الإدارية، بالاضافة إلى :

1. بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها. 2. الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها. 3. الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها. 4. كشف وضبط الجرائم الجنائية التى تقع من غير العاملين والتى تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة. 5. كشف وضبط الجرائم التي تستهدف الحصول أو محاولة الحصول على أي ربح أو منفعة باستغلال صفة أحد الموظفين العموميين المدينين أو أحد شاغلي المناصب العامة. 6. الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 5-لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية. 7. الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64-لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر. 8. نشر قيم النزاهة والشفافية والعمل على التوعية المجتمعية بمخاطر الفساد وسبل التعاون لمنعه ومكافحته.

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