شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: لا تغتروا فكورونا رغم أنه لا يرى بالعين إلا أنه يسقط الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إن فيروس كورونا رغم أنه فيروس صغير ولا يرى بالعين المجردة إلا أنه أصاب الكثيرين، ففي 9 أشهر هناك إصابات ووفيات بالملايين، لذا فمن يغتر بقوته، إذا كان فيروس مثل هذا يسقط الإنسان من قوته.

وأضاف البابا، خلال عظته التي ألقها بدون حضور شعبي من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كإجراء احترازي من فيروس كورونا، مساء اليوم، والتي خصصها عن آية "لا تكن مغرورا"، إن الغرور والكبرياء لا يعتبران هما الثقة بالنفس، مشيرا إلى طريقة المغرور تظهر في حديثه فهو دائما يتحدث عن نفسه ويحب مديح الآخرين له، ويتباهى بأنه بطل في أي مكان عمل به.

وتابع البابا، هناك من يغتر بأمواله، ودائما ما نقرأ في التاريخ أن حروبا دارت ما بين شعوب وظلت أعوام من أجل المناجم وما بها من معادن نفيسة وضحيتها عشرات الآلاف، كما أن هناك من يغتر بقوته ويفتخر ويتعظم بها، مشيرا إلى أن أجمل ما في الكتاب المقدس أنه يظهر الأبيض والأسود للشخصيات.