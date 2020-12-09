شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يعتمد وثيقة سياسات الجودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، وثيقة سياسة الجودة للجامعة، والتى تشمل الأهداف والاتجاهات الرئيسية للجامعة التي تتعلق بنظام إدارة الجودة الشاملة للجامعة، حيث تم وضع سياسة وأهداف الجودة وتحديد الأهداف المرجوة واستغلال موارد الجامعة في إطار الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة ISO 9001:2015.

تضم وثيقة سياسة الجودة لجامعة المنوفية رؤية الجامعة لتكون من الجامعات الرائدة على المستويين المحلى والدولى في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية الموجهه بأهداف التنمية المستدامة وفقا لرسالتها، وتتبنى جامعة المنوفية مجموعة من الضوابط المرشدة والموجهه التي تحكم عملية اتخاذ القرارات الإدارية على مستوى الجامعة كسياسيات عامة للجامعة وخاصة على مستوى كل قطاع من قطاعات الجامعة، وبناء على ذلك تتعهد الإدارة العليا للجامعة إنشاء غايات عامة وأهداف استراتيجية وتنفيذية يمكن قياسها ويتم مراجعتها دوريا، مراعاة التطورات التعليمية والعلمية والتقنية، ضمان التحسين المستمر.

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