شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: «بايدن» يواجه تحديات الإرهاب المحلي.. و«النازيين الجدد» على رأس القائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع خبراء ومحللون للسياسة الأمريكية أن يواجه الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مخاطر الإرهاب والتطرف الداخلي، بعد سنوات من اللامبالاة والإنكار في عهد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال تقرير لصحيفة «يو إس توداي» الأمريكية، الأربعاء، إن «الرئيس ترامب استخف بالتطرف الذي ينمو بالداخل ورفض الاهتمام بالتقارير الأمنية مستعيضًا عنها بأكاذيب بشأن تهديدات من اليساريين، أما الآن فإن مسؤولي الأمن الفيدرالي السابقين يحثون بايدن على الاعتراف وعلى نحو أكثر جدية بخطر الإرهاب الداخلي، وأن يبدي علامات على أنه يخطط في هذا الاتجاه».

وقالت إليزابيث نيومان، المسؤولة البارزة بالأمن الداخلي، إن «مجرد توجه بايدين لإدارة عملية عادية لن يجعلنا أكثر أمانًا، لأن لديك أشخاص يهتمون ويعالجون هذه القضايا»، مضيفة أن «المؤشرات تشير إلى أنه سيعالج التحديات التي تواجهنا في الإرهاب المحلي».

وأضاف التقرير أن «مصادر بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية مثل إليزابيت نيومان، وغيرهم من أعضاء هيئات إنفاذ القانون الفيدرالي أجمعوا على أن الأعوام الأربع الأخيرة كانت فوضوية على مستوى الأمن القومي، حيث أصر ترامب على الاستخفاف بالتطرف الذي نمى داخليًا، ومعظم من ينتمون إليه من اليمين المتطرف، والذي ساعدت كلماته على نموه».

وقال رئيس الموظفين الذي عينه ترامب لدى الرئيس السابق بوزارة الأمن الداخلي، مايلز تايلور، إنه «استطيع أن أقطع بالقول إنه عندما تتعلق القضية بالإرهاب المحلي، نجد أن هذا البيت الأبيض يلهو ولا يعبأ».

وردًا على طلب التعليق من البيت الأبيض، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون أوليوت، في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنه «ليس هناك شئ أهم أمام الرئيس أكثر من حماية الولايات المتحدة من جميع التهديدات الأجنبية والمحلية على حد سواء، واتخذ مرارًا إجراءات قوية كي تظل أمريكا آمنة».

وأكد التقرير أن «بايدين الذي شن حملته في أعقاب تجمع اليمين المتطرف في 2017 بشارلوتسفيل، فيرجينيا»، مشيرًا إلى أنه «سيركز على الإرهاب المحلي والتطرف المتنامي في الداخل، حيث خلال الحملة إلى العنف والترهيب الذي تمارسه الجماعات المتطرفة، كما أنه حث ترامب أثناء مناظرة له في سبتمبر على التبرؤ من التنظيم اليمين المتطرف المعروف بـ»برواود بويز«.

ونوه التقرير إلى أن «برنامج عمل بايدن للتعامل مع التطرف المحلي غير واضح، إلا أن هناك علامات بأنه سيضع القضية ضمن أولوياته والذي يتمثل في خطة لإنهاء وباء عنف الأسلحة على موقع الإنترنت الخاص بالرئيس المنتخب، والذي يشمل وعدًا بإقامة قوة عمل لمكافحة التحرشات والانتهاكات على الإنترنت والتركيز على العلاقة بين إطلاق النار الجماعي، والتحرش والتطرف والعنف على الإنترنت ضد النساء».

وأشار التقرير إلى أن «خبراء التطرف ومسؤولي الأمن السابقين لديهم حزمة من الاقتراحات لمساعدة بايدن في كيفية التعامل مع التطرف الداخلي، حيث اقترح عديد من المسؤولين السابقين إقامة قوة عمل جديدة مؤلفة من خبراء متخصصين ومسؤولي أمن، والتي توجه بشكل خاص ضد تهديد الإرهاب المحلي».

واقترح جاويد على، الذي خدم كمدير بارز لمكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي في 2017 و2018، أن «يشكل بايدن لجنة مشابهة للجنة 11 سبتمبر لدراسة مظاهر الإرهاب الداخلي، وتخطيط مسار للأمام، فالمطلوب هو تغيير توجه البيت الأبيض فيما يتعلق بهذا الموضوع».

وأكد التقرير أن «التطرف الداخلي المصحوب بأعمال عنف قديم قدم الجمهورية، ولكن السنوات الأربعة الأخيرة شهدت ارتفاعا في وتيرة العنف من جانب»الوطنيين البيض«و»النازيين الجدد«وغيرهم من متشددي اليمين المتطرف».

واستند التقرير إلى «دراسة في أكتوبر الماضي أجراها مكز الدراسات الاستراتيجية والدولية والتي وجدت أن ثلثي الخطط الإرهابية والهجمات في الولايات المتحدة في الثمانية أشهر الأولى من 2020 كانت قد تفذت على أيدي العنصريين البيض ومن على شاكلتهم من المتطرفين الذين يحملون الأفكار ذاتها».

وأشار إلى أن «جماعات المين المتطرف كانت مسؤولة عن غالبية الهجمات والخطط الإرهابية منذ تولي ترامب منصب الرئاسة»، وفقًا لتحليل نشره قسم «ريفيل» التابع لمركز التقرير الاستقصائي الأمريكي.

ولفت التقرير إلى أن «تغريدات ترامب الرنانة ورغبته في نشر الأكاذيب حول تهديدات متخيلة للإرهاب محلي واسع النطاق من أعداء الفاشيين وتحذيراته المشددة من الهجرة، كلها ساعدت في لجوء أفراد المضاربين من انتقاداته إلى أعمال العنف الإرهابية، حسب كثير من الخبراء في التطرف المحلي الذين قالوا إن ترامب لم يشرف فقط على صعود التطرف الداخلي، بل نشط في التشجيع عليه».