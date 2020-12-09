شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يشارك في ماراثون جري ودراجات احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب الرياضة، إشارة بدء انطلاق «ماراثون» للجري والدراجات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية، تزامناً مع «اليوم العالمي لمكافحة الفساد».

وشارك اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، واللواء أحمد الجارحي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، في الماراثون الذي أقيم بالمحافظة، تحت شعار (متحدون على محاربة الفساد )، بالتزامن مع إطلاق الماراثون في نفس التوقيت بجميع محافظات الجمهورية، كما شارك في الماراثون كلا من: محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدد من طلاب كلية التربية الرياضية، وتلاميذ المدارس، ومراكز الشباب والأندية الرياضية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن الماراثون يقام تحت شعار«متحدون ضد الفساد» استمراراً لمبادرات رئيس الجمهورية في ممارسة الأنشطة الرياضية وتفعيلها على أرض الواقع، مؤكداً أن الماراثون يعد بمثابة رسالة لكل دول العالم أننا على قلب رجل واحد متصدين لكل أوجه الفساد، منوها بأن المجتمع المصري الذي نعيش فيه يتسم بالنظافة والنزاهة والإلتزام بالتعاليم الدينية السمحة التي تحث على مكافحة الفساد بكل ألوانه وأشكاله.

ومن جانبه قال اللواء أحمد الجارحي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، أن «الماراثون» يأتي في إطار الإحتفال باليوم العالمي للفساد على مستوى العالم والذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام، لافتا إلى أن مصر تدخل هذه المنظومة لأول مرة، وأن مكافحة الفساد ستتم بممارسة الرياضة والثقافة ونشر القيم الصحيحة والتعليم المستمر، مؤكداً على أهمية توعية الشباب بمخاطر الفساد وتأثيره على الإقتصاد والتعليم والصحة وكل مجريات الحياة، موجهاً الشكر لكل الجهات المشاركة في الإحتفالية.

وقال الدكتور محمد فريد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، أن «الماراثون» أنطلق من أمام مقر هيئة الرقابة الإدارية بمدينة سوهاج، لمسافة 1600 متر، مروراً بشارعي أسيوط سوهاج والنصر، حتى نقطة النهاية أمام نادي سوهاج الرياضي، بمشاركة 300 طالب وطالبة من جامعة سوهاج، و60 من هواة ركوب الدراجات «دراجي سوهاج»، موضحاً أن الإحتفال بهذه المناسبة سيتم تكراره في نفس اليوم من كل عام، وأن «الماراثون» يأتى في إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضية وهيئة الرقابة الإدارية وجامعة سوهاج، لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضية، ورفض كل ما هو غريب عن مجتمعنا.