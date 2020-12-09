شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الإسكندرية» يبحث آليات صرف الوجبة المدرسية على الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، الأربعاء، اجتماعا بمقر المديرية لمناقشة آليات صرف التغذية المدرسية خلال العام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

بدأ الاجتماع بترحيب الدكتور محمد سعد بمسئولي التغذية بالإدارات التعليمية، وعرض خطة التغذية خلال الفترة القادمة والنشرات والتعليمات الواردة من الوزارة الخاصة وأيات تنفيذ خطة التغذية لهذا العام.

وأكد وكيل الوزارة أهمية الوجبة المدرسية وأشار إلى توزيع الوجبة على الطلاب يكون بالحضور، مؤكدا أن توزيع التغذية بالمدارس مرتبط بالغياب والحضور الفعلي للطالب، مؤكدا على أهمية التغذية تختلف من طالب إلى طالب أخر.

ووجه سعد بضرورة أخذ كافة الإجراءات الاحترازية لتأمين التغذية، وتوفير مكان جيد التهوية ومطابق للاشتراطات الصحية على أن يكون بعيد عن مصادر التلوث ودورات المياه.

وعن مدارس الفترتين أكد سعد على ضرورة تسليم الدفعة المخصصة لكل فترة على حدة أثناء الدراسة، وضرورة الالتزام التام باستلام التغذية بشهادة الإفراج الصحي ومطابقتها للمواصفات القياسية، مشددا على ضرورة متابعة الجمعيات التعاونية بالمدارس واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وخلال اللقاء أعلن سعد عن توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة لاستخراج شهادات صحية لمسئولي التغذية مناشدا مسئولي التغذية بالمديرية والإدارات التعليمية تيسير عملية استلام وتسلم التغذية حرصا على حق الطلاب في الحصول على التغذية المقررة لهم، وفق خطة التغذية المعتمدة.