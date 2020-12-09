الصندوق السيادي: طرح «الوطنية للخدمات البترولية» و«صافي» للمستثمرين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن أيمن سليمان، مدير صندوق مصر السيادي، إنه تقرر طرح شركتي الوطنية للخدمات البترولية و(صافي) المنتجة للزيوت والأملاح للمستثمرين. وقال «سليمان» خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف ووسائل الإعلام والإعلاميين، حول الصندوق السيادي، الأربعاء، إن الوطنية تمتلك العديد من محطات الوقود، ولها أنشطة تجارية أخرى، كما أن صافي تعد صاحبة أكبر نشاط اقتصادي في سيوة. الوضع في مصر

اصابات 118,847

تعافي 103,703

وفيات 6,790

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